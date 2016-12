EU-Kommission erlaubt Hilfen für Krisenbank Monte Paschi

Italien darf Krisenbank Monte di Paschi unter die Arme greifen - © APA (epa)

Die taumelnde Krisenbank Monte dei Paschi di Siena darf von Italien staatliche Hilfen bekommen. Am Donnerstag machte die EU-Kommission den Weg dafür frei. Außerdem genehmigte die Behörde in Brüssel, dass auch weitere Institute in dem mit faulen Krediten kämpfenden Finanzsektor des Landes mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln rechnen können.