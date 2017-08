EU-Kommission dementiert Quote für Elektroautos

Die EU-Kommission wolle zwar den CO2-armen Verkehr fördern. Keine dieser Pläne beinhalte allerdings Quoten für Elektroautos. Ein wichtiges Prinzip der EU-Kommission sei es nämlich, nicht zwischen unterschiedlichen Technologien zu diskriminieren. So sollte nicht eine spezielle Technologie auf Kosten von anderen gefördert werden, sagte die Kommissionssprecherin.

Die EU-Kommission prüft laut dem Zeitungsbericht neben schärferen Grenzwerten für den CO2-Ausstoß auch eine Mindestquote für Elektroautos. Die Brüsseler Behörde erwäge, den Autoherstellern ab 2025 eine Quote für emissionsarme Fahrzeuge wie Elektroautos vorzuschreiben, berichtete das “Handelsblatt” im Voraus unter Berufung auf EU-Kreise.

Auch das deutsche Verkehrsministerium will anders als das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium derzeit nichts von der mittelfristigen Einführung einer Quote für Elektro- oder andere schadstoffarme Autos wissen. “Ich kenne keinen Vorschlag zu einer Quote”, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag.

Auch er bezog sich damit auf den “Handelsblatt”-Bericht. Das Ministerium wollte sich nicht festlegen, welche Antriebsart die Zukunft prägen könnte. “Deshalb plädieren wir an dieser Stelle für Technologieoffenheit”, unterstrich der Sprecher. “Wir wollen, dass Deutschland ein Automobilland bleibt”, ergänzte er.

Das deutsche Wirtschaftsministerium hatte sich wie zuvor schon das Umweltministerium offen gezeigt für verbindliche Ziele für E-Autos. “Wir wollen, dass Deutschland auch in Zukunft das Automobilland Nummer 1 ist”, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig der Nachrichtenagentur Reuters. Themen wie Digitalisierung und neue Technologien bei Antrieben entschieden darüber, wer künftig an der Spitze stehen werde. “Deshalb sollten wir auch über ein verbindliches Ziel für den Hochlauf der Elektromobilität in Europa und damit auch in Deutschland sprechen”, sagte er.

(APA)