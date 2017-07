EU-Kommission bezüglich Extremistendatei gesprächsbereit

Nach den schweren Krawallen beim G-20-Gipfel in Hamburg hat sich die EU-Kommission grundsätzlich gesprächsbereit zum Vorschlag des deutschen Justizministers Heiko Maas gezeigt, eine europaweite Extremistendatei zu schaffen. Die bessere Verknüpfung von Datenbanken der Sicherheitsbehörden in Europa stehe ohnehin auf der Tagesordnung, sagte ein Kommissionssprecher am Montag.

Allerdings müsse "die Reichweite einer solchen Datenbank" erst "noch diskutiert werden". Maas begründet seinen Vorschlag damit, dass eine große Zahl der Straftäter bei den Krawallen in Hamburg aus dem Ausland gekommen sei. Deshalb sei innerhalb der EU eine Datei nötig, auf die alle Länder zugreifen könnten, sagte er der "Bild"-Zeitung. Im Kampf gegen Terrorismus und schwere Kriminalität plant die EU schon länger eine stärkere europäische Verknüpfung der Datenbanken von Polizei-, Justiz- und Sicherheitsbehörden. Der Kommissionssprecher verwies darauf, dass es bereits eine europaweite Datenbank zum erleichterten Austausch von Informationen über verurteilte Kriminelle gibt (Ecris). Die Kommission hatte Ende Juni vorgeschlagen, künftig auch Daten von vorbestraften Bürgern aus Drittstaaten in Ecris aufzunehmen. Die EU-Innen- und Justizminister hatten am vergangenen Donnerstag über eine Vernetzung auch mit Reise- und Visadatenbanken und dem Fingerabdrucksystem Eurodac beraten. Eine Einigung soll bis Jahresende erfolgen. Die Neuerungen sollen dann bis 2020 in Kraft treten. Die EU-Kommission schlägt vor, dass ihre Europäische Agentur für IT-Großsysteme (eu-LISA) technische Lösungen für die Verknüpfung der verschiedenen Datenbanken vorlegt. (APA/ag.)