EU-Kommission berät zu Vorgehen gegen Ungarn und Polen

Juncker sprach sich für Verfahren gegen Verweigerer aus - © APA (AFP)

Die EU-Kommission berät am Dienstag über ein mögliches juristisches Vorgehen gegen Mitgliedstaaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Diplomaten in Brüssel erwarten, dass die Behörde bei ihrer wöchentlichen Sitzung in Straßburg Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und möglicherweise auch gegen Tschechien beschließt.