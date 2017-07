EU-Kommissarin übt Kritik an Umgang mit Abgasskandal

In Berlin sei Kritik an den EU-Gesetzen aufgekommen - © APA (AFP)

Die EU-Kommission kritisiert das deutsche Krisenmanagement im Abgasskandal. In der “Welt” vom Samstag warf EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska Deutschland vor, die Schuld für den Skandal der Kommission zuschieben zu wollen. Zuvor war laut “Welt” in Berlin Kritik an den EU-Gesetzen aufgekommen. Sie seien so schwammig formuliert, dass so gut wie alles erlaubt sei, hieß es.