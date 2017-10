Justizminister beschließen Europäische Staatsanwaltschaft

EU-Justizkommissarin Vera Jourova: "Tag, an dem wir Geschichte schreiben" - © APA (AFP)

Die EU-Justizminister haben nach vierjährigen Verhandlungen die Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft beschlossen. Sie billigten am Donnerstag in Luxemburg eine entsprechende “verstärkte Zusammenarbeit” von 20 Staaten. Die EU-Staatsanwaltschaft soll in Fällen von Betrug am EU-Budget – etwa gegen Strukturfonds oder durch Mehrwertsteuerbetrug – ermitteln.