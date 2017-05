EU-Innen- und Verteidigungsminister tagen erstmals gemeinsam

Die EU-Innenminister beraten am Nachmittag (13:30) zudem separat über die Reform der gemeinsamen Asylpolitik. Wegen des Widerstands einiger osteuropäischer Länder gegen eine Flüchtlingsaufnahme wird kein Durchbruch erwartet. Am Rande dürften auch die US-Pläne zur Ausweitung des Laptop-Verbots in Passagierkabinen auf Flügen aus Europa diskutiert werden. Für Österreich nimmt Innenminister Sobotka an dem Treffen teil.

Am Vormittag (10.00 Uhr) gibt es zunächst eine Sitzung der EU-Verteidigungsminister. Unklar war noch, ob bereits ein Beschluss zum Start einer gemeinsamen Kommandozentrale für Auslandseinsätze gefasst werden kann. Großbritannien hatte dies Anfang der Woche zunächst blockiert, den Widerstand aber dann aufgegeben. Für Österreich nimmt Verteidigungsminister Doskozil an dem EU-Treffen teil.

(APA/ag)