EU-Haushaltskontrollausschuss verlangt klare Brexit-Rechnung

“Sie muss den Dampf ablassen. Wir wollen weiter gute Beziehungen zu den Briten pflegen. Das heißt natürlich nicht, dass die EU Forderungen aufgeben sollte. Die Briten müssen ihre Rechnung begleichen.”

Der Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, hatte am Mittwoch bekräftigt, dass vor dem britischen EU-Austritt die Konten bereinigt werden müssten. Eine konkrete Summe war er aber schuldig geblieben. Zuvor hatte die britische “Financial Times” mögliche Forderungen auf 100 Milliarden Euro beziffert. Der britische Brexit-Minister David Davis hatte bereits klar gemacht, dass London keine 100 Milliarden Euro zahlen werde.

“Eine Brexit-Rechnung von 100 Milliarden Euro ist vollkommen überzogen”, sagte Grässle dazu. “Sie berücksichtigt weder ausstehende Zahlungen an Großbritannien noch den – nicht wirklich bedeutsamen – britischen Anteil am EU-Vermögen.”

Die Haushaltsexpertin sprach sich dafür aus, den britischen Anteil am EU-Vermögen aus der Rechnung herauszunehmen. “Die Brexit-Rechnung sollte um den britischen Anteil am EU-Vermögen reduziert werden. Wir sollten vermeiden, uns in Großbritannien derart leichtfertig ins Unrecht zu setzen”, sagte Grässle. Sie sehe begründete Forderungen im Umfang von 60 bis 70 Milliarden Euro.

(APA/ag.)