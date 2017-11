EU-Gipfel für faire Jobs und gerechtes Wachstum mit Kern

Sicherheitskräfte bewachen Tagungsort des EU-Gipfels in Göteborg

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Freitag in Göteborg zu einem Sozialgipfel zusammen. In der schwedischen Stadt wollen sie eine Erklärung über die sozialen Rechte der EU-Bürger unterzeichnen. Die sogenannte Soziale Säule enthält u.a. das Recht auf Chancengleichheit, faire Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung und Bildung. Gewerkschaften kritisieren die Unverbindlichkeit der Maßnahmen.

Der schwedische Premierminister Stefan Löfven, einer der wenigen sozialdemokratischen Regierungschefs in der EU, richtet den informellen Gipfel zusammen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aus. Während die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der Regierungsverhandlungen abgesagt hat, nimmt Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) teil. Es handelt sich nicht um den letzten EU-Gipfels Kerns. Bereits kommende Woche wird er zum EU-Gipfel zur Östlichen Partnerschaft nach Brüssel reisen.