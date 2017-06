EU-Gipfel berät über Handel und Flüchtlingskrise

Gleichzeitig will sich Europa aber auch besser gegen unfaire Handelspraktiken wie Dumping schützen. Danach geht es um die Flüchtlingskrise und insbesondere um die Lage auf der Flüchtlingsroute über das Mittelmeer nach Italien. Die EU will die Zusammenarbeit mit Libyen und die Stärkung der Küstenwache des nordafrikanischen Landes betonen und zugleich mehr Anstrengungen bei der schnellen Abschiebung und Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern fordern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kam am Freitagmorgen mit den Vertretern der osteuropäischen Visegrad-Staaten zusammen. Er hatte in einem Interview Polen und Ungarn scharf kritisiert, ohne diese beim Namen zu nennen. Für manche osteuropäischen Staaten diene die EU nur “dazu, Geld zu verteilen – ohne ihre Werte zu respektieren”, hatte er gesagt. “Aber “Europa ist kein Supermarkt, Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft!”

Europa soll “Weltmarktführer im digitalen Markt” werden

Zum Abschluss ihres Treffens befassen sich die Staats- und Regierungschefs mit dem Ausbau des digitalen Binnenmarkts, der Schwerpunkt der estnischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr ist. Estlands Regierungschef Jüri Ratas sagte, Europa müsse hier “Weltmarktführer” werden. Daten seien heute das, was die Kohle- und Stahlindustrie im vergangenen Jahrhundert für Europa gewesen sei.

Am ersten Gipfeltag am Donnerstag hatten die Staats- und Regierungschefs einen schnellen Ausbau ihrer militärischen Zusammenarbeit beschlossen und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise um weitere sechs Monate verlängert. Zudem forderten sie im Kampf gegen den Terrorismus von Internet-Unternehmen eine stärkere Zusammenarbeit beim Vorgehen von Propaganda der Jihadistenmiliz IS.

(APA/ag.)