EU gibt 270 Mio. Euro für Flüchtlingskinder in Türkei

Die Europäische Union finanziert den Bau von Schulen für syrische Flüchtlingskinder in der Türkei mit rund 270 Millionen Euro. Damit könnten etwa 100 Schulen für ungefähr 70.000 Kinder im Süden und Südosten des Landes eingerichtet werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Das Geld stammt unter anderem aus dem EU-Flüchtlingsfonds für die Türkei.

Die Regierung in Ankara und die EU-Spitzen hatten sich im März auf ein umfassendes Flüchtlingsabkommen verständigt. Demnach nimmt die Türkei illegal nach Europa eingereiste Migranten nach deren jeweiligen Asylverfahren von den griechischen Inseln in der Ostägäis wieder zurück. Die EU hatte im Gegenzug unter anderem für die Verbesserung der Lebensbedingungen der in der Türkei ankommenden Flüchtlinge drei Milliarden Euro zugesagt. Nach Angaben der EU-Kommission wurden bisher rund 2,2 Milliarden Euro mobilisiert, knapp 700 Millionen Euro davon wurden bereits ausgezahlt. Die restliche Summe ist demnach vertraglich bereits für konkrete Projekte eingeplant. (APA/dpa)