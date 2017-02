EU geht weiter gegen Steuertricks von Großkonzernen vor

Die Steuerregelungen sollen ab 2020 gelten - © APA (dpa)

Die EU-Finanzminister haben ein weiteres Steuer-Schlupfloch für Konzerne in Europa geschlossen. Multinationale Unternehmen sollen künftig nicht mehr Körperschaftssteuern umgehen können, indem sie Unterschiede zwischen den Steuersystemen von Staaten innerhalb und außerhalb der EU ausnutzen. Das beschlossen die Minister am Dienstag in Brüssel.