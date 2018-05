EU-Frühjahrsprognose: Österreichs BIP 2018 bei 2,8 Prozent

Österreichs Wirtschaftswachstum wird nach der EU-Frühjahrsprognose im laufenden Jahr mit 2,8 Prozent geringfügig schwächer ausfallen als noch in der Winterprognose vom Februar mit 2,9 Prozent vorausgesagt. Auch für 2019 gibt es eine kleine Herabsetzung - von 2,3 Prozent aus der Winterprognose auf 2,2 Prozent, wie die EU-Kommission am Donnerstag bekannt gab.

Die Donnerstag von der EU-Kommission präsentierte neueste Frühjahrsprognose weist im laufenden Jahr das höchste BIP für Malta mit 5,8 Prozent und auch für 2019 mit 5,1 Prozent aus. Das niedrigste Wachstum wird für Großbritannien und Italien im laufenden Jahr mit nur je 1,5 Prozent erwartet und auch 2019 dürfte es in beiden Ländern mit 1,2 Prozent am geringsten ausfallen. Die Briten scheiden allerdings im März 2019 aus der EU aus.

Gleichzeitig wurde von der Kommission die positive Entwicklung beim weiteren Abbau der Defizite und der Schuldenstände in den Ländern verwiesen. So liege das Budgetdefizit im Euroraum im Durchschnitt derzeit bei weniger als einem Prozent des BIP und dürfte im laufenden Jahr in allen beteiligten Ländern der Währungsunion unter die Drei-Prozent-Marke fallen. Moscocivi meinte, das Defizit in der Eurozone dürfte heuer auf 0,7 Prozent des BIP fallen.