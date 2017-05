EU-Frühjahrsprognose: “Günstige Wachstumsdynamik” für Ö

Die Lage in den EU-Staaten ist sehr unterschiedlich - © APA (AFP/Archiv)

Die EU-Kommission attestiert in ihrer Frühjahrsprognose eine “günstige Wachstumsdynamik” für Österreich. In der am Donnerstag von der Brüsseler Behörde präsentierten Wirtschaftsvorausschau wird für die Alpenrepublik ein Wirtschaftswachstum von je 1,7 Prozent für 2017 und 2018 vorhergesagt. Das ist um je 0,1 Prozentpunkte besser als in der Winterprognose vom Februar des Jahres.