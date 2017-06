EU fordert Verringerung des Geschlechter-Pensionsgefälles

Österreich ist das fünftschlechteste Land - © APA

Das Europäische Parlament hat am Mittwoch in Straßburg eine Entschließung verabschiedet, in dem die Bekämpfung der ungleichen Höhe der Pensionszahlungen für Frauen und Männern gefordert wird. Das Renten- bzw. Pensionsgefälle zwischen den Geschlechtern (“Gender gap in pensions”) “betrug in der EU im Jahr 2015 in der Altersgruppe der über 65-Jährigen 38,3 Prozent”, hieß es im angenommen Text.