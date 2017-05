EU fordert Ende der Gewalt in Venezuela

Der Konflikt solle friedlich gelöst werden - © APA (AFP)

Die EU dringt auf eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und Regierungsgegnern. Alle Seiten müssten auf Gewalt verzichten, erklärten die EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Sie forderten die Freilassung von Gefangenen und einen Zeitplan für Wahlen, “damit die Menschen in Venezuela ihren Willen auf demokratische Weise ausdrücken können”.