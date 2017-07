EU fördert gesundes Essen an Schulen

Österreich erhält von der EU rund vier Millionen Euro - © APA (dpa)

In der EU startet an diesem Dienstag ein neues Programm zur Förderung gesunder Essgewohnheiten in der Schule. Nach Angaben der EU-Kommission werden in den teilnehmenden Schulen Obst, Gemüse und Milcherzeugnisse verteilt. Produkte mit Zusätzen von Zucker, Salz oder Fett sind nur in begrenzten Mengen erlaubt und ausschließlich dann, wenn es die nationale Gesundheitsbehörde zuvor genehmigt hat.