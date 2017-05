EU einig über standardisierter Verbriefung

Die Einigung sei ein großer Schritt, so Dombrovskis - © APA (AFP/Archiv)

Die Europäische Union will einen neuen Anlage- und Finanzierungsmarkt erschließen. Man sei sich einig über Regeln für die sogenannte standardisierte Verbriefung, hieß es nach Verhandlungen der EU-Mitgliedsstaaten mit dem Parlament und der Kommission am Dienstagabend in Brüssel. Damit sollen Unternehmen leichter an Kapital kommen.