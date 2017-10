EU droht Nordkorea neue Sanktionen an

Der Druck auf Pjöngjang soll hochgehalten werden - © APA (AFP)

Die EU droht Nordkorea eine weitere Verschärfung von Sanktionen an. Wegen der atomaren Aufrüstung des Landes werde man in enger Abstimmung mit den internationalen Partnern weitere Reaktionen in Erwägung ziehen, heißt es in einer am Donnerstagabend beim EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung.