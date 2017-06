EU-China-Gipfel im Zeichen von US-Ausstieg aus Klimaabkommen

Tusk verwies darauf, dass es neben dem Klima auch um die Lage in Nordkorea, die Sicherheitspartnerschaften mit Afrika und den Handel gegangen sei. China habe jedenfalls mit seiner Zusammenarbeit mit der EU beim Klimabereich seine Verantwortung und Solidarität für künftige Generationen “und den ganzen Planeten” bewiesen. Trotzdem seien die transatlantischen Beziehungen wichtig. Sie würden Frieden garantieren. Gleichzeitig zeigte sich Tusk besorgt über die Menschenrechtslage in China. Dabei nannte er die Meinungsfreiheit und die Lage der Minderheiten. Jedenfalls werde es noch in diesem Monat eine weitere Runde zu Menschenrechten geben.

Juncker verwies darauf, dass bei den Gesprächen mit dem chinesischen Premier Li Kegiang auch das Problem der Stahlüberschüsse erörtert worden sei. Auch beim Streit Chinas mit der WTO sollten die Positionen angenähert werden, “aber wir sind noch nicht da”.

Zum Abschluss würdigte Tusk den 19. Gipfel in euphorischen Worten. “Das ist keine Propaganda – es ist der vielversprechendste EU-China-Gipfel in unserer Geschichte”, so Tusk nach dem Treffen am Freitag in Brüssel. Li fügte auf eine Frage zu Nordkorea hinzu, es sei wesentlich, die Deradikalisierung zu unterstützen. “Wir wollen Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel”. Wenn der UN-Sicherheitsrat Sanktionen beschließe, werde China sich daran halten.

(APA)