EU-Chefs beraten erstmals über Macron-Pläne

Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merkel im Kreise ihrer Amtskollegen zu den am Dienstag präsentierten Plänen Macrons für eine Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitsunion positioniert. Für Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist es der letzte EU-Gipfel vor der Nationalratswahl in knapp zwei Wochen. Eigentliches Thema des Treffens ist die Digitalisierung. Das EU-Ratsvorsitzland Estland will die EU-Staaten auf eine gemeinsame Vision für ein “digitales Europa” bis zum Jahr 2025 einschwören. Die EU-Chefs kamen bereits am Donnerstagabend (20.00 Uhr) zu einem informellen Abendessen in einem Tallinner Kunstmuseum zusammen. Dabei dürfte es vor allem um die Zukunft der EU gehen.

(APA)