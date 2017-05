EU-Betrugsbekämpfer verzeichneten weniger Schäden als 2015

Die Untersuchungsdauer für abgeschlossene Fälle sei auf durchschnittlich 18,9 Monate reduziert worden. OLAF-Generaldirektor Giovanni Kessler (Office Européen de Lutte Anti-Fraude) forderte am Mittwoch in Brüssel dennoch Reformen durch die Gesetzgeber ein, um noch besser auf aktuelle Betrügereien reagieren zu können. “Wir brauchen die richtigen Werkzeuge um illegale Finanzflüsse zu prüfen” und “klaren Zugang zu den Räumlichkeiten der wirtschaftlichen Akteure und Institutionen, die in betrügerische Aktivitäten involviert hätten sein können”, forderte Kessler.

(APA)