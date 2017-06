EU bekommt Prinzessin-von-Asturien-Preis

EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, der Preis sei eine “Anerkennung für 60 Jahre Frieden, Demokratie und Wohlstand in der EU”. Die EU war bereits 2012 für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

