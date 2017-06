EU-Beitritte laut Hahn bis 2024 möglich

Hahn schließt Erweiterungen nicht aus - © APA (AFP)

Weitere EU-Beitritte von Kandidatenländern sind während der Amtszeit der nächsten EU-Kommission bis 2024 möglich. Diese Auffassung vertrat EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Montag in Brüssel. Die gegenwärtige EU-Kommission von Jean-Claude Juncker, deren Amtszeit Ende 2019 ausläuft, hat weitere EU-Beitritte in diesem Zeitraum ausgeschlossen.