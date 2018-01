EU-Automarkt im Vorjahr in Fahrt gekommen

In Österreich sind voriges Jahr mit 353.320 Autos um 7,2 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft worden als 2016. Auch EU-weit wurden 2017 mehr Autos abgesetzt, als im Jahr davor. Hier stieg die Zahl um 3,4 Prozent auf knapp 15,14 Millionen Kfz. Das geht aus einer Aufstellung des Branchenverbandes ACEA (European Automobile Manufacturers Association), die am Mittwoch veröffentlicht wurde, hervor.

Die Steigerungen wurden trotz eines Rückgangs im Dezember verzeichnet. In Österreich ging die Zahl im letzten Monat des Vorjahres minimal um 0,04 Prozent auf 25.651 Fahrzeuge zurück. In der EU fiel das Dezember-Minus mit 4,9 Prozent auf knapp 1,09 Millionen Kfz deutlicher auf. Im gesamten Jahr 2017 entwickelten sich so gut wie alle Automärkte in der EU im Verhältnis zu 2016 positiv. Ausreißer sind Irland mit einem minus von 10,4 Prozent, Großbritannien mit minus 5,7 Prozent, Dänemark (-0,5 Prozent) und Finnland (-0,4 Prozent).