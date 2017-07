EU-Außenminister beraten zu Libyen und Nordkorea-Sanktionen

Außenminister Kurz nächste Woche in Brüssel - © APA (Archiv/AFP)

Die EU-Außenminister, darunter Ressortchef Sebastian Kurz (ÖVP), wollen am Montag über die Lage in Libyen und zu EU-Sanktionen gegen Nordkorea beraten. Die beiden EU-Missionen “Sophia” im Mittelmeer und die EU-Grenzmission EUBAM sollen bis zum 31. Dezember 2018 verlängert werden, hieß es am Freitag in Brüssel.