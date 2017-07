EU-Aktionsplan soll Italien in Flüchtlingskrise entlasten

Die meisten Flüchtlinge, die über den Seeweg kommen, landen in Italien - © APA (AFP)

Die EU-Kommission hat am Dienstag einen umfassenden Aktionsplan vorgeschlagen, mit dem Italien in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise entlang der Mittelmeerroute entlastet werden soll. So will die EU-Kommission weitere 46 Millionen Euro für Grenzmanagement in Libyen bereitstellen. Italien soll mit zusätzlichen 35 Millionen Euro unterstützt werden.