EU-Acrylamid-Verordnung angenommen – Rupprechter dagegen

Rupprechter (ÖVP) begründete seine Position mit einer “Überregulierungswut” der EU-Kommission in dieser Angelegenheit. Die EU-Kommission will das krebserregende Acrylamid, das beim Frittieren oder Braten bei hohen Temperaturen in Lebensmitteln entsteht, eindämmen. Die Kommission sollte sich um die großen Dinge kümmern, und nicht darum, wie lange Pommes frites in Wasser eingelegt werden müssten oder wie mit Schablonen die Farbe der “Fritten” kontrolliert werde, sagte Rupprechter.

Rupprechter räumte ein, dass die Verordnung nun in Kraft treten werde, voraussichtlich im Frühjahr 2018. Österreich überlege, ob es die Acrylamid-Verodnung nicht umsetze und es auf ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission ankommen lasse.

Angesprochen darauf, dass Österreich im Juli für die Verordnung gestimmt habe, sagte Rupprechter, das Gesundheitsressort habe hier “eine nicht akkordierte Position vertreten”. Er habe seinen Einspruch mit dem Außenamt abgesprochen. Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sei für ihn nicht erreichbar gewesen.

(APA)