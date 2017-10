EU-Abgeordnete wollen Zulassung für Glyphosat beenden

Glyphosat ist umstritten - © APA (dpa)

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat soll nach dem Willen der EU-Abgeordneten nach einer Übergangszeit von drei Jahren keine weitere Zulassung mehr in der EU enthalten. Für eine entsprechende Resolution im Umweltausschuss des Europaparlaments stimmten am Donnerstag in Brüssel 39 Abgeordnete, neun votierten dagegen, zehn enthielten sich.