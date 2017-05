EU-Abgeordnete fordern Stopp von Israels Siedlungspolitik

Forderung kommt von Mehrheit der Abgeordneten - © APA (AFP)

Das EU-Parlament hat Israel für seine Siedlungen in den Palästinensischen Gebieten scharf verurteilt. Diese Politik müsse sofort gestoppt und rückgängig gemacht werden, forderte eine Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg. Die Siedlungen seien “gemäß dem Völkerrecht illegal”, erklärten die Parlamentarier.