EU-Abgeordnete Dancila soll in Rumänien Regierung bilden

In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Johannis am Mittwochnachmittag nach Beratungen mit den Fraktionen dem Vorschlag der sozialliberalen Parlamentsmehrheit Folge geleistet und die Europaabgeordnete Vasilica Viorica Dancila (S&D) mit der Regierungsbildung beauftragt. Vor der Ankündigung hatte das Staatsoberhaupt Dancila zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten.

Auf die Frage rumänischer Journalisten, was Dancila denn für das Amt der Regierungschefin empfehle, hatte PSD-Chef Dragnea sie am Vortag als “zivilisierte und gesprächige” Person gepriesen. Ob diese Eigenschaften ihre mangelhaften außenpolitischen sowie geografischen Kenntnisse wettmachen, ist fraglich. In Rumänien schlug nämlich am Mittwoch ein 2017 von Dancila gewährtes Interview hohe Wellen: Von einer ausländischen Journalistin über die Frauenrechte im Iran und in Pakistan befragt, sagte die EU-Abgeordnete als amtierendes Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, dass letzterer sich dem heiklen Thema widme, ohne sich jedoch in die inneren Angelegenheiten der beiden “Mitgliedsstaaten” einmischen zu wollen. Dancilas desaströses Interview ist auf YouTube abrufbar.