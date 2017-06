Etappenziel: Schrunser Kirchplatz

Dabei waren es keineswegs Profisportler, die an dieser Charity-Radtour für „den Verein „Geben für Leben“ teilnahmen, sondern fast allesamt Hobbysportler. Eine Woche ist der Tross unterwegs und jeder gefahren Kilometer wird bringt Spendengelder ein.

Erfolgreiche Radtour

„Insgesamt kommen so rund 25.000 Euro zusammen. Mit diesen können zahlreiche Blutentnahmen typisiert werden“, umreißt die Obfrau des Vereins „Geben für Leben“, der Leukämiepatienten Knochenmarkstypisierungen ermöglicht, Susanne Marosch kurz wofür die Spendengelder verwendet werden. Bei Kaiserwetter herrschte nach der Ankunft der Radfahrer, die zunächst einmal ihren Durst löschen mussten, ausgelassene Stimmung. Und bereits am nächsten Tag ging es weiter in Richtung Bielerhöhe, was bei den Temperaturen jenseits der 30 Grad Grenze viele ordentlich ins Schwitzen brachte