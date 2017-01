Estland und Litauen signieren Verteidigungsabkommen mit USA

Zuvor hatte in der Vorwoche bereits Lettland ein derartiges Verteidigungsabkommen mit den USA vereinbart. Die Dokumente bilden die rechtliche Grundlage für die Präsenz von US-Soldaten in den drei Baltenstaaten. Sie ergänzen die dazu bereits bestehenden NATO-Truppenstatut-Abkommen.

Die Regierung in Riga gab am Dienstag zudem grünes Licht für ein Beschaffungsabkommen zwischen Lettland und USA. Damit können sich Anbieter aus beiden Staaten an Rüstungsvorhaben und Ausschreibungen im jeweils anderen Land beteiligen, meldete die Agentur Leta.

Trump hatte im Wahlkampf den Beistand der USA im NATO-Bündnisfall infrage gestellt und damit für Verstörung in Estland, Lettland und Litauen gesorgt. Die drei kleinen Ostseerepubliken suchen seit ihrer wiedererlangten Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 den Schulterschluss mit den USA. Sie gehören seit 2004 der Nato an und sind angesichts der Ukraine-Krise um die eigene Sicherheit besorgt.

