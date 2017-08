Essen.VOL.AT auf der Alpen Culinary!

Am Donnerstag, 10. August geht das Alpen Culinary Street Food Festival in Bludenz in die dritte Runde. Hier zeigen Küchenchefs und ihre Nachwuchskräfte, dass man hochwertige, regionale und innovative Küche auch auf der Straße zubereiten und servieren kann. Außerdem mit dabei: essen.VOL.AT – hier erwartet dich ein tolles Gewinnspiel mit einem einmaligen Hauptpreis – einem 7-Gänge-Menü für zwei im Kuschelhotel Gams in Bezau!

Gefeiert wird beim Street Food Festival der Laurentiustag, der Feiertag der Köche. Sowohl die jungen als auch erfahrenen Küchenmeister stehen im Mittelpunkt und zeigen ihr Können.

Jedem seinen Leckerbissen

Die Bludenzer Altstadt verwandelt sich zu diesem Zweck von 11 – 24 Uhr in eine kulinarische Meile mit herrlichen Produkten aus der Region – im Fokus stehen dabei die gastronomischen Betriebe mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten. Auch edle Weine, erfrischende Biere, Säfte und raffinierte Cocktails gibt es zu entdecken. Aber nicht nur für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – auch für die Unterhaltung: die Besucher dürfen sich auf coole Bands und trendigen DJ-Sound freuen.

essen.VOL.AT verlost Gourmetmenü für 2 im Hotel Gams

Auf der Alpen Culinary wartet ein tolles Gewinnspiel von essen.VOL.AT auf dich. Teilnehmen kannst du ganz einfach: Fülle eine Gewinnspielkarte aus und wirf diese in die Gewinnspielbox direkt vor Ort. Hol dir das 7-Gänge-Menü „Zeit zu zweit“ in sieben Gängen mit verführerischer Weinbegleitung. Und genieße einen zauberhaften Abend mit deinem Herzblatt im Esszimmer in den legendären Ladies- & Gentleman-Chairs im Kuschelhotel Gams in Bezau. Viel Glück!