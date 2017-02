Espressomobil will außerhalb von Österreich expandieren

Im Jahr 2016 setzte der “Coffee to Go”-Anbieter mit 25 Mitarbeitern rund 1,3 Mio. Euro um, teilte das Unternehmen am Montag mit. Insgesamt verfügt das Unternehmen über 12 Fahrzeuge und 4 sogenannte “Coffee-Cases” an 7 mobilen Standorten und ist mit zwei kleinen “Kaffeebars” in der Wiener Mariahilfer Straße und in Grinzing präsent.

Das Espressomobil-Fahrzeug ist eine Dreirad-Vespa, auf dem eine italienische Espressomaschine montiert ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 von Peter Lindmoser und Moriz Fleissinger gegründet.

