Esel Rocky, Rabe Charley und die Kirche

Österlicher Familiengottesdienst in Weiler

Weiler. Wie schaffen wir es Kinder mit ihren Familien zumindest ab und zu zum Kirchgang zu motivieren? Dieser Fragen haben sich vier engagierte junge Weiler zusammen mit Pfarrprovisor Marius Ciobanu gestellt. So haben sie sich entschieden zu Ostern einen Familiengottesdienst zu organisieren. Angeregt durch Ideen aus diversen Büchern wurde der Ablauf völlig in Eigenregie entwickelt. Bei einem Umzug zur Kirche, begleitet von einem selbstkomponierten Lied von Jacqueline Haller, zieht Jesus symbolisch mit dem Esel nach Jerusalem ein. In Wirklichkeit ist es ein Kind auf dem Pony „Rocky“, aber für die Kinder ist das nicht entscheidend. Alle Kinder sitzen in den ersten Reihen und lauschen gespannt der Leidensgeschichte von Jesus, als plötzlich der Stofftierrabe „Charley“ aus dem Kirchturm in die Kirche fliegt. Er stellt stellvertretend die Fragen der Kinder an den Pfarrer, zu der doch nicht leicht zu verstehenden Geschichte und entfliegt dann wieder zurück in sein Nest.