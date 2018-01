Eschensterben in Weiler geht weiter

Aufgrund des fortgeschrittenen Pilzbefalls der Eschenbestände im Weiler Auwald ist eine weitere Abholzung notwendig.

Betroffen von dieser Infektionskrankheit ist dabei ausschließlich die heimische Esche, welche keine Immunität gegen diesen Pilz besitzt. Befallene Bäume aller Altersklassen sterben großteils ab und aufgrund des erhöhten Sicherheitsrisikos für Waldbesucher sind die Gemeinden angehalten, die Bäume zu fällen. .Da es sich auch beim Weiler Auwald um ein beliebtes Naherholungsgebiet mit einer hohen Besucherfrequenz handelt, muss auch hier gehandelt werden. Bei einer Waldbegehung im Dezember wurden wiederum zahlreiche vom Pilz befallenen Eschen gezählt und nach eingehender Prüfung wurde die Rodung der Eschen in drei Dringlichkeitsstufen eingeteilt. In der ersten Stufe wird noch diesen Winter Teil 1 gerodet. Die Rodung der zweiten Stufe erfolgt im Winter 2018/19 und die dritte Stufe im Winter 2019/20. Die Aufforstung erfolgt jeweils im Frühling.

Das Eschentriebsterben ist eine Baumkrankheit, die durch das Falsche Weiße Stengelbecherchen ausgelöst wird. Die ersten Meldungen des Eschentriebsterbens stammen aus Polen, wo die Krankheit bereits 1992 beobachtet wurde. In Österreich wurde das Eschentriebsterben erstmals 2005 nachgewiesen und in den letzten Jahren sind auch in Vorarlberg immer mehr Gemeinden von dieser Baumkrankheit betroffen. Infizierte Eschen erkennt man an abgestorbenen Trieben und Kronenteilen, Wassereisern und Ersatztrieben sowie an Baumkronen mit schütterer, oft büschelweiser Restbelaubung. MIMA