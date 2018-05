Eschen: Filmreife Verfolgungsjagd mit geklautem Pkw

Am Montagmorgen kam es in Liechtenstein zu einer Verfolgungsjagd eines verdächtigen Mannes mit anschließendem Selbstunfall.

Ein verdächtiger Mann passierte in den frühen Morgenstunden mit einem entwendeten Fahrzeug und Schweizer Kontrollschildern die Schweizer Grenze bei Widnau. Das Grenzwachkorps nahm daraufhin die Verolfung auf, der Tatverdächtige konnte jedoch flüchten und wechselte daraufhin die Kontrollschilder am Fahrzeug.

Am gestohlenem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Kurz darauf konnte der Pkw durch das Grenzwachkorps erneut gesichtet und verfolgt werden. Mit einer Strassensperre wurde versucht, das Auto anzuhalten, der Tatverdächtige fuhr jedoch mit platten Reifen weiter Richtung Liechtenstein. In Eschen kam es schliesslich zu einem Selbstunfall in einem Kreisverkehr, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Der Mann flüchtete zu Fuß, konnte jedoch durch Zeugenhinweise durch die Landespolizei in Schaanwald angehalten und festgenommen werden.