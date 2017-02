Nach dem Grunddurchgang am 1. Tag war Rang 6 unter 13 Mannschaften schon ein schönes Ergebnis, umso größer war die Freude am 2. Tag, dass nach einer äußerst spannenden Zwischenrunde die Halbfinalrunde erreicht wurde. Mit voller Freude über dieses Ergebnis – wir sind wieder vorne dabei – traten glückliche Sportlerinnen die Heimreise an und freuen sich auf den Europacup.