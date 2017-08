Es wird gebaggert – die 28. Wolfurttrophy findet wieder statt

Die Wolfurttrophy ist das älteste Beachvolleyball-Turnier in Österreich. Dieses Jahr jährt es sich schon zum 28. Mal. Wie jedes Jahr ist auch heuer das Teilnehmerfeld stark besetzt – so kommen unter anderem Olympianeunte Xandi Huber mit Neopartner und Vorjahressieger Julian Hörl sowie bei den Damen WM-Teilnehmerin Rimser / Plesiutschnig nach Wolfurt.

Die Beacharena an der Ach ist wie jedes Jahr Austragungsort der Tuniere. 1.200 Sitzplätze und 400 Stehplätze bietet die Arena. Am Abend geht es dann in dem Festzelt so richtig los, 5 Livebands sorgen für ordentlich Stimmung. Bemerkenswert: Alles an dem Turnier wurde durch freiwillige Helfer organisiert.