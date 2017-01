Es wird ein Kunstjahr, und das KUB ist dabei

„Vor 25 Jahren be­gannen Edelbert Köb als Di­rektor und ich als Kurator mit der Planung des Kunst­hauses Bregenz und seines Programms. Damals glaubte niemand, dass ein interna­tional ausgerichtetes Haus mit Ausstellungen weltweit anerkannter Topkünstlerin­nen und -künstler in Bregenz bzw. Vorarlberg Erfolg haben könnte“, erklärt der Kunst­historiker Rudolf Sagmeister. Es sei aber von Anfang an klar gewesen, dass mit dem ersten Projekt im KUB im Sommer 1997 die Ausstellun­gen, wie die Museumspäda­gogik, die Medienarbeit oder die Vermittlung und das Erar­beiten von Publikationen, auf höchstem Niveau funktionie­ren müssen. Bei wechselnden Direktoren sei die Qualität der künstlerischen Arbeiten stets im Vordergrund gestan­den. Schon bei der offiziellen Eröffnung des Gebäudes von Architekt Peter Zumthor im Juli 1997 machte man in einer Saison auf sich aufmerksam, in der die Kunstinteressierten zwei Hotspots kannten, näm­lich die Biennale in Venedig und die nur alle fünf Jahre stattfindende documenta in Kassel. Heuer wiederholt sich das Schauspiel insofern noch intensiver, als die documenta erstmals nicht nur in Kassel, sondern auch in Athen statt­findet und sich nicht nur die Messe Basel enorm weiter­entwickelt hat, sondern etwa auch Münster wiederum mit einer Skulpturen-Großaus­stellung lockt. Bregenz will sich in seinem Jubiläumsjahr einerseits in diesen Reigen einreihen, eine Station auf der Route der Kunstinteres­sierten sein, andererseits soll für die Bewohner vor Ort bzw. in der Region im Besonderen deutlich sein, wofür das KUB steht.

Mit dem Haus arbeiten

Hier wird keine „Fertigwa­re“ geboten, wie Direktor Thomas D. Trummer die simple Anlieferung und Hängung von Kunstwerken umschreibt, die eingelade­nen Künstler haben mit dem Haus zu arbeiten. Im Beson­deren gilt das für den argen­tinischen Bildhauer Adriàn Villar Rojas. Dieser schafft nicht nur überdimensionale Betonskulpturen, er ortet in unterschiedlichen geografi­schen Gebieten auch Spuren des Lebens, die eine viel­schichtige Auseinanderset­zung mit der Menschheits­geschichte bewirken. Nach Bregenz werden in erster Linie Fossilien geholt. Wie diese im Hinblick auf den Ort und auf die Architektur des Hauses in Kunstwerke trans­formiert werden, sei derart eindrücklich und rufe derart nach eingehender, vielleicht auch mehrmaliger Betrach­tung, dass sich der Direktor dafür entschied, diese Aus­stellung vom Mai weg bis über den Sommer laufen zu lassen. Große Ausstellungsprojek­te gibt es im Jubiläumsjahr deshalb nur drei, das ver­tiefende Programmangebot werde aber sehr reichhal­tig sein. Abgesehen davon warte auch Architekt Peter Zumthor, der als Pritzker-Preisträger mittlerweile zu den renommiertesten Per­sönlichkeiten seines Faches zählt, mit Speziellem auf. Der KUB-Planer verweist nicht nur mit Filmen und weiteren Darstellungsmitteln auf seine Art Räume zu schaffen, in sei­nem Beton-Glas-Bau errich­tet er zudem einen Garten. Architektur hat als Thema auch für die US-amerikani­sche Künstlerin Rachel Rose Relevanz. 1986 geboren, ist sie die jüngste Künstlerin, die für Bregenz ein großes Pro­jekt erarbeitet. Damit wird zudem unterstrichen, dass es im Jubiläumsjahr 2017 im KUB auch um einen Ausblick in die Zukunft geht.