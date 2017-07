Es werden zwei neue “Harry Potter”-Bücher veröffentlicht!

Den 20. Oktober schon einmal rot ankreuzen! Denn da werden zwei neue “Harry Potter” Bücher erscheinen. Anlass: Das 20-jährige Jubiläum der Erfolgsgeschichte. In den zwei neuen Büchern wird es um Hintergrundinformationen um die Harry Potter Bücher und Filme gehen.

Unveröffentlichte Seiten aus Manuskripten

In dem Buch “Harry Potter – A History of Magic, The Book of the Exhibition” wird es um die Unterrichtsfächer der Schule Hogwarts gehen. In dem zweiten Buch “Harry Potter – A Journey trough a history of Magic” geht es um die Magie. In diesem Buch werden auch unveröffentliche Seiten aus Manuskripten von J.K. Rowling zu finden sein.