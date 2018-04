"Es war keine einfach Entscheidung": Ab Mai wird im Dogana nicht mehr geraucht

Die Debatte über das einst geplante Rauchverbot für die Gastronomie spaltet die Gemüter, auch in Vorarlberg. Das erfuhr Dogana-Geschäftsführer Michael Gallaun am eigenen Leib. Dennoch hat er sich entschlossen, dass sein Lokal in Feldkirch ab 1. Mai rauchfrei sein wird.

Nachdem die neue Regierung das geplante Rauchverbot verabschiedet hat, kann jeder Wirt nun selbst entscheiden, ob sein Lokal rauchfrei wird oder nicht. Diese Entscheidung lässt sich aber nicht so einfach fällen. Michael Gallaun, Geschäftsführer vom Dogana in Feldkirch, hat den Schritt gewagt. Ab Mai wird im Dogana nicht mehr geraucht.

Zahlreiche Gespräche mit Stammgästen Michael Gallaun ist, wie viele seiner Mitarbeiter, Nichtraucher. Somit spielte er schon seit längerem mit der Überlegung das Dogana zu einem “rauchfreien” Lokal zu machen. Ihm ist vor allem die Gesundheit seiner Angestellten und die seiner Gäste wichtig. Bevor er sich entschied, suchte der Geschäftsführer klar das Gespräch zu seinen Kunden. Vor allem jahrelange Stammgäste, welche Gallaun bereits zu seinen Freunden zählt, machten keinen Hehl um ihren Unmut. Dennoch hofft er, dass er auch diese trotz des Rauchverbots im Dogana auch in Zukunft bewirten darf.