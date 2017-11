Meiningen huldigt seinem großen Sohn Alois Walser

Meiningen. Der 1919 in Meiningen geborene Alois Walser kann mit Fug und Recht als einer der bekanntesten Bürger der Gemeinde bezeichnet werden. Walser der begnadete Komponist und leidenschaftliche Autor verfasste in seinem kurzen Leben ein umfangreiches, abwechslungsreiches Werk und vergaß dabei nie auf seine Wurzeln.

Franz Elsensohn hat in seinem Buch „Es war eine goldene Zeit“, eine Auswahl von Gedichten und Geschichten von Walser zusammengestellt. Das Werk wurde nun der Öffentlichkeit im Meininger Pfarrsaal vorgestellt. In seinen Gedichten erzählt Walser oft von scheinbaren Kleinigkeiten aus seiner Heimatgemeinde. Im Stile eines Naturalisten beschreibt der Autor Erinnerungen aus seiner Jugend, einen Bach, eine Brücke oder einen Baum. Die Liebe zu seiner Heimat hat Walser nie vergessen, auch als er später nach Klaus gezogen war. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer war er auch noch Wirt vom Gasthaus Adler in seiner neuen Wahlheimat. Getreu seinem Motto: „Die Arbeit war stets meine Freude, sie war mir ein höheres Leben“ erfüllte er beide so verschiedenen Berufe mit größter Hingabe. Ehemalige Schüler die bei der Präsentation anwesend waren, schwärmten in höchsten Tönen von dem Lehrer Walser, der es stets verstand den Stoff lebensnah und bildhaft zu vermitteln.