"Es war ein Horrorszenario": Wer kennt den Autospringer von Koblach?

Noch immer sitzt der Schock bei Edeltraud tief. Vor fünf Tagen sprang ein Unbekannter aus dem Busch, rannte quer über die Straße, kollidierte mit Edeltrauds Pkw und flüchtete anschließend. Doch nicht nur ihr Pkw nahm bei dem Vorfall Schaden, Edeltraud leidet seitdem unter Verspannungskopfschmerzen und Albträumen.

Am 7. April war Edeltraud mit einer Freundin auf dem Heimweg von Zürich. Als sie gegen 21.20 Uhr von Koblach Richtung Mäder fuhr, passierte es. An der schlecht beleuchteten Straße sprang ein unbekannter Mann aus dem Busch und rannte quer über die Straße. Der Mann hatte blondes Haar und einen Rucksack in der Hand. Alles passierte so schnell, dass Edeltraud nicht mehr reagieren konnte – sie kollidierte mit dem Unbekannten.