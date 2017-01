Es kommt eine digitale Strategie

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg 2017? Für 2017 ist in Europa und in Österreich mit einem robusteren Wirtschaftswachstum zu rechnen, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Das WIFO geht von einem jährlichen Wachstum von etwa 1,5 Prozent bis ins Jahr 2021 aus. Im Jahr 2017 rechnen wir für Vorarlberg mit einem Wirtschaftswachstum, das wie in den vergangenen Jahren über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Welche beschäftigungspolitischen Impulse sind von Ihrer Seite geplant? Die zentrale Herausforderung ist, die arbeitslosen Menschen so zu qualifizieren, dass sie die Anforderungen an den Job erfüllen können. Eine besonders wichtige Zielgruppe sind dabei die Jugendlichen. Unser Ziel ist es, keinen Jugendlichen zurückzulassen und die Potenziale zu nützen. Die Ausbildungsgarantie des Landes gilt. AMS und Land Vorarlberg haben auch für 2017 vereinbart, dass für alle jungen Menschen, die nicht innerhalb von drei Monaten am Arbeitsmarkt unterkommen, innerhalb weiterer drei Monate ein Qualifizierungs- oder gefördertes Beschäftigungsangebot bereitgestellt werden kann.

Was unternehmen Sie, damit Vorarlberg mit der digitalen Entwicklung Schritt hält? Die Digitalisierung schreitet rasch voran, nicht nur in der Wirtschaft. Sie umfasst alle Lebensbereiche und alle Altersgruppen, sie ist quasi Teil unseres Lebens geworden. Die Unternehmen automatisieren ihre Prozesse, organisieren ihre Wertschöpfungs- und Vertriebsketten neu, bieten neue Services und Geschäftsmodelle auf Basis des Internets und der Analyse von Daten an. Das sind Entwicklungen, die schon länger stattfinden. Es ist die Geschwindigkeit der Entwicklungen, die sich erhöht hat. Wir sind derzeit daran, eine digitale Strategie zu erarbeiten, die wir bis Mitte des Jahres vorlegen wollen. Vieles geschieht schon und geht in die richtige Richtung. Eine wichtige Aufgabe wird es sein, diese Maßnahmen zu koordinieren und zu bündeln.