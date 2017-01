Es kann nur besser werden

Am Montag treffen die Stein Schützlinge schon auf den ersten Gegner. Ab 19:30 Uhr kämpft der ECB um wichtige Punkte gegen die Red Bull Hockey Juniors.

An Silvester überwinterten die Wälder auf dem 15. Platz der Tabelle. Mit der Overtimeniederlage gegen Sterzing konnte der 13. Rang nicht gehalten werden. Mit einem Sieg gegen das Farmteam aus Salzburg könnten nicht nur Gröden und Kitzbühel überholt, sondern die erste Niederlage auswärts gegen die Roten Bullen wieder gutgemacht werden.

Nach einer schwachen Vorstellung wurde man in der Mozartstadt mit 5:0 besiegt. Von 21 Torschüssen ging kein einziger an Kevin Reich vorbei. Auch wenn sich der Kader der Wälder seither nochmal deutlich verjüngt hat, (Durchschnittsalter des letzten Line Ups: 23,8) will man mit einer guten Mannschaftsleistung wieder in der Tabelle nach oben klettern. So werden nach den letzten Abgängen die Nachwuchsspieler noch deutlich mehr zum Zug kommen und in verantwortungsvolle Rollen eingebunden.