Es ist ernst: Heidi stellt Tom ihren Eltern vor!

Seit ein paar Wochen turteln Model Heidi Klum (44) und Gitarrist Tom Kaulitz (28) um die Welt. Doch es scheint den beiden wirklich ernst zu sein, denn der 28-Jährige hat jetzt Heidis Eltern kennengelernt.

Dass Heidi Klum und der 16 Jahre jüngere Tom Kaulitz ein Paar sind, ist nichts Neues. Die beiden turtelten in Mexiko, Los Angeles und zuletzt auch bei den Filmfestspielen in Cannes mächtig miteinander. Anschließend reiste das Model zum GNTM-Finale nach Düsseldorf. Mit ihm Gepäck natürlich auch Lover Tom Kaulitz. Doch der war nicht der einzige Gast: Auch Heidis Eltern Erna und Günther Klum waren in Düsseldorf mit von der Partie und durften den neuen Schwiegersohn in spe kennenlernen.