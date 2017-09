Es „herbstet“ am Montfortplatz

Lauterach. Noch einmal verwandelt sich der Montfortplatz in einen großen Marktplatz. Am Donnerstag, 12. Oktober 2017 von 14 bis 17 Uhr findet der Herbstmarkt statt. Der Jahreszeit entsprechend stehen Produkte im Mittelpunkt, die nun den Herbst bestimmen. Kürbis, Kartoffeln, Äpfel, Kastanien und Herbstblumen leuchten in allen Farben von den Marktständen. Nicht fehlen darf natürlich Richard Dietrich, der die Gäste diesmal unter anderem mit Glühmost verwöhnt. Auch mit einem „guaten Schnäpsle“ darf angestoßen werden, bevor die Marktsaison in die Winterpause geht. Der Markt findet bei jeder Witterung statt.