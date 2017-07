Es gibt ein spannendes Wochenende für Rheinbähnle-Fans

Lustenau. In den Sommerferien bietet das Museum Rheinschauen ein spannendes und lehrreiches Familienprogramm an. Mit der Rheinmündungsfahrt am Donnerstag beginnt das erste Abenteuer. Um 15 Uhr startet die Fahrt mit dem Rheinbähnle entlang des Rheins ins Naturschutzgebiet „Neue Rheinmündung“ wo bei einem Spaziergang auf dem Hochwasserschutzdamm die besondere Landschaft am Bodensee erlebt werden kann. Anschließend geht es wieder zurück nach Lustenau. Kommt man um ca. 17.00 Uhr zurück, bietet sich ein Rundgang im Museum an, wo es allerlei Interessantes zu sehen gibt. Museumsführungen vor oder nach der Fahrt sollten vereinbart werden.

Mit Bahn und Schiff die Naturschönheiten erleben

Wer es liebt, Nostalgie pur zu erleben, begibt sich am Samstag 22. Juli auf eine Reise mit der Dampflok bis zur Rheinmündung, wo ein Schiff der Vorarlberg-Lines auf die Bahnfahrer wartet. Nach einer zünftigen Rundfahrt auf dem Bodensee fährt man gemütlich zurück zum Lustenauer Werkhof, wo man um ca. 17.00 wieder eintrifft. Natürlich ist für unersättlich Wissbegierige das Museum geöffnet, in dessen Räumen man sich über die abenteuerliche Geschichte des Rheins informieren kann. Am Sonntag dem 23. Juli geht es dann in die Schweiz: Die Widnaufahrt mit der Elektrolokomotive zum Rhy-Schopf startet um 15.00 Uhr beim Werkhof Lustenau. Entlang dem Hochwasserschutzdamm von Lustenau zum Wiesenrain, geht es weiter über die historische Brücke in die Schweiz und weiter bis zum Rheinunternehmen Widnau. Bei einem Aufenthalt kann die Ausstellung im Rhy-Schopf, mit den Schwerpunkten „die Holzfischer vom Rhein“ und das Hochwasserschutzprojekt RHESI besichtigt werden. Um 17.15 Uhr treffen die Reisenden wieder in Lustenau ein, wo das Museum im Werkhof bereits ab 13.00 Uhr für Interessierte geöffnet ist, eine öffentliche Kurzführung für Einzelpersonen startet um 14.00 Uhr, Führungen für Gruppen gibt es nach Vereinbarung.

Informationen und Reservierungen:

Rhein-Schauen

Museum und Rheinbähnle

Höchster Straße 4

A-6890 Lustenau

Tel. +43 5577 20539

office@rheinschauen.at

www.rheinschauen.at